El ultimátum de Garnacho al Manchester United: “Me venden al Chelsea o no juego"

El delantero argentino de 21 años está decidido a marcharse de Los Diablos Rojos y quiere ser transferido al equipo londinense.

Hoy 00:14

El delantero argentino Alejandro Garnacho atraviesa un conflicto con el Manchester United y pidió dejar el club inglés, con el que tiene contrato hasta junio de 2028. Según el periodista italiano Fabrizio Romano, el jugador habría sido tajante con la dirigencia: "Me venden al Chelsea o me quedo acá, pero no juego por seis meses o un año".

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El atacante de 21 años, nacido en Madrid, no es tenido en cuenta por el entrenador portugués Ruben Amorim, quien lo dejó fuera de la pretemporada en Estados Unidos. La relación se tensó tras la final de la Europa League perdida ante Tottenham, donde Garnacho cuestionó públicamente sus pocos minutos en cancha: "He jugado todas las rondas, he ayudado al equipo. Hoy, jugar 20 minutos... no sé".

Críticas y cambio de ciclo en el United

La situación del argentino se agravó luego de que circulara en redes una imagen suya sosteniendo un vapeador, lo que generó críticas entre los hinchas. Además, el Manchester United renovó por completo su delantera en el último mercado, invirtiendo 240 millones de euros.

Se marcharon Rasmus Hojlund (cedido al Milán) y Marcus Rashford (préstamo a Barcelona), mientras que llegaron Benjamin Sesko, Matheus Cunha y Bryan Mbeumo.

Chelsea, el destino elegido

De acuerdo con Romano, el Chelsea intensificó las negociaciones y ya acordó el contrato con Garnacho, quien solo quiere jugar en el club londinense. La transferencia podría cerrarse en una cifra cercana a 40 millones de libras.

Desde su debut en abril de 2022 con el primer equipo del United, Garnacho disputó 144 partidos, anotó 26 goles y dio 22 asistencias, logrando títulos en la FA Cup y la Copa de la Liga 2023.