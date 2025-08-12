Invitan a participar de la 6° Jornada Internacional de Gestión del Agua en Secano en Pinto

Se realizará este jueves 14 en el Centro Cultural del Bicentenario de la ciudad cabecera del departamento Aguirre.

Hoy 14:25

Este jueves 14 de agosto se realizará en el Centro Cultural del Bicentenario de la ciudad de Pinto, cabecera del departamento Aguirre, la 6° Jornada Internacional de Gestión del Agua en Secano, destinada a productores, técnicos, comisionados municipales, estudiantes de escuelas agrotécnicas o de grado específico y público en general.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La convocatoria a la jornada que se desarrollará de 8.30 a 13.30 fue realizada por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia con el objetivo de distinguir el área de agricultura en secano y sus características en Santiago del Estero.

También se busca promover el intercambio de conocimientos, experiencias y estrategias innovadoras sobre el manejo sustentable del agua, especialmente la captación de agua de lluvia para el desarrollo de la producción agropecuaria, abordando también problemáticas socioambientales como la presencia de arsénico y su impacto en la salud y la seguridad alimentaria.

La invitación fue realizada por el secretario de Ciencia y Tecnología, Adrián Suárez, junto con el rector de la Universidad Católica de Santiago del Estero, Luis Lucena; el director del Inta local, Mario Mondino; el titular de la Asociación de Productores Agropecuarios de los Departamentos Rivadavia, Aguirre y Mitre, Uriel Brisco; el presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos, Carlos Kunst, y Ramón Fernández, de la Estación Experimental Agropecuaria del Inta.

Según adelantó Suárez, en este espacio se van a abordar las temáticas más importantes del sudeste santiagueño, luego de haber hecho un diagnóstico para determinar la disponibilidad de agua para consumo humano, animal y productivo. “Esto implica represas, captación de agua y lluvia, la aptitud y los acuíferos, una problemática sentida en el interior que son las aguas arciacales y también lo que es acueductos, hay experiencias como la toma del acueducto del río Salado que provee agua potable a la localidad de Selva”, explicó.

A su turno, el rector de la Ucse dijo que a través de conferencias y talleres se busca “generar conocimiento en territorio, además de vincularse con las temáticas y problemáticas locales, especialmente todo lo que tiene que ver con el agua”.

Por otra parte, Mario Mondino dijo que hay tres aspectos básicos a desarrollar: “Un primer aspecto introductorio que está relacionado con poder distinguir las áreas productivas de la provincia en temas agrícola-ganaderos; el segundo está relacionado con la promoción del intercambio de conocimientos, opiniones y trabajos, y otro aspecto es la problemática del arsénico, la cual es una situación socioambiental que abarca prácticamente el 85% de la provincia, así como también se va a tratar la problemática de los acueductos”.