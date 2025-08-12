Sonríe Gallardo: Driussi tiene el alta médica y puede viajar con River para visitar a Libertad

El delantero respondió bien a las exigencias y todo indica que formará parte de la delegación que irá a Paraguay para el duelo de ida por los octavos de la Libertadores.

River Plate recibió una buena noticia en la previa del duelo de ida ante Libertad por los octavos de final de la Copa Libertadores. Sebastián Driussi respondió bien en la práctica matutina y obtuvo el alta médica este martes, un día antes del viaje a Asunción. El delantero dejó atrás el severo esguince de tobillo sufrido en el Mundial de Clubes y podría integrar el plantel que enfrentará al conjunto paraguayo.

El “Gordo” llevaba 56 días de inactividad desde el partido ante Urawa Red Diamonds en Seattle, donde cayó mal y sufrió la lesión. En ese momento, los médicos estimaron dos meses de recuperación, plazo que se estaría cumpliendo esta semana. Si suma minutos el jueves, le ganará a los pronósticos por un par de días.

Gallardo recupera piezas clave

El entrenador Marcelo Gallardo celebra el regreso de uno de sus delanteros titulares, mientras espera por la recuperación de Maximiliano Salas. Si bien se había especulado con un regreso anticipado semanas atrás, Driussi recién este martes recibió la confirmación médica.

La idea es que forme parte de la delegación que viajará este miércoles a Asunción para visitar al Gumarelo en el Estadio La Huerta, con capacidad para 13.000 espectadores. Por su inactividad, arrancaría como suplente, pero podría ingresar desde el banco.

Portillo, listo por necesidad

Distinto es el caso de Juan Carlos Portillo, quien llegó desde Talleres con una tendinitis en el cuádriceps derecho. Tras recuperarse, lleva varios días poniéndose a punto, ya que no juega oficialmente desde el 27 de mayo.

El plan inicial era que debutara ante Godoy Cruz el próximo fin de semana, pero las bajas de Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta y la sinovitis de Paulo Díaz adelantaron su inclusión. El polifuncional jugador de 25 años estará disponible para el choque en Paraguay.