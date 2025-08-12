El nuevo reglamento de FIFA que sacude a las Sociedades Anónimas Deportivas

La medida busca limitar el movimiento de jugadores de equipos que pertenezcan a un mismo grupo empresarial.

La FIFA confirmó una nueva regla que prohíbe las transferencias de jugadores entre equipos que pertenezcan a un mismo grupo empresarial. La medida impacta directamente en las Sociedades Anónimas Deportivas y busca limitar el movimiento interno de futbolistas entre clubes con el mismo propietario.

Según el organismo, esta normativa tiene tres objetivos clave: evitar la acumulación excesiva de jugadores en manos de un mismo grupo, promover contratos de mayor duración y garantizar mayor estabilidad laboral a los futbolistas.

Límite de préstamos y cambios en el mercado

La FIFA ya había establecido restricciones en el artículo 10 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores, que fija un máximo de seis préstamos por club. Con esta nueva disposición, los grupos deberán replantear sus estrategias deportivas y comerciales, afrontando procesos más complejos para sumar refuerzos o invirtiendo más en divisiones juveniles para desarrollar talento propio.

Grupos más afectados

Entre los conglomerados que sentirán más el impacto figuran City Football Group, Grupo Pachuca, Eagle Football Club y Red Bull, todos con presencia en varios continentes.

Un caso reciente es el de Eagle Football Club, del empresario John Textor, que concretó la transferencia del argentino Thiago Almada primero a Botafogo y luego al Olympique de Lyon, ambos equipos bajo su control.

Este mismo grupo también estuvo en el centro de la escena cuando Crystal Palace, reciente campeón de la Community Shield, quedó fuera de la Europa League por las nuevas normas de la FIFA sobre propiedad múltiple de clubes.