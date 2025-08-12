Histórico logro del handball argentino: las Kamizakes ganaron la medalla de oro en los Juegos Mundiales

Las chicas del beach handball, dirigidas por Leticia Brunati, alcanzaron un inédito primer puesto en la XII edición de la competencia que se realiza en Chengdu, China.

El handball argentino alcanzó este martes un logro histórico. Las Kamikazes, la Selección femenina de handball playa, conquistaron por primera vez la medalla de oro en los Juegos Mundiales, cuya XII edición se disputa en Chengdu, China.

El equipo dirigido por Leticia Brunati venció en la final a Alemania por 2-1, una potencia de la disciplina y vigente campeona de las últimas dos ediciones del Mundial. Las europeas defendían el título logrado en Birmingham 2022, donde Argentina había obtenido el bronce. En la edición previa, Breslavia 2017, el conjunto nacional había ganado la plata.

Actuaciones destacadas y récords

Gisella Bonomi, autora de 16 puntos en la final, fue la goleadora del certamen con 78 puntos y elegida como mejor pivote del torneo. Además, Lucila Balsas recibió el premio a la MVP de la competencia.

En su camino al título, las Kamikazes superaron a Portugal, Croacia y China en la fase de grupos; a Vietnam en cuartos de final —todos ganados en sets corridos— y luego a España y Alemania en semifinal y final, ambas definidas en shoot-out.

Un logro para la historia

“Somos campeonas del mundo, se siente increíble poder decir eso. Queda disfrutar este momento presente por el que tanto trabajamos. Por fin, tenemos lo que merecemos”, expresó Bonomi a la Confederación Argentina de Handball (CAH).

Los Juegos Mundiales, que se celebran cada cuatro años en colaboración con el Comité Olímpico Internacional, reúnen disciplinas que no forman parte permanente del programa olímpico.