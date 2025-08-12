Presentaron el Encuentro Nacional en Homenaje al Papa Francisco

El evento, abierto al público, contará con la presencia de reconocidos catedráticos, como el Dr. Eugenio Zaffaroni. Se desarrollará el 4 y 5 de septiembre.

Hoy 16:32

Los Dres. Federico López Alzogaray y Darío Alarcón, presidentes del Superior Tribunal de Justicia y de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Santiago del Estero, respectivamente, realizaron hoy la presentación del Encuentro Nacional Homenaje al Papa Francisco. Santiago del Estero. COPAJU 2025.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Bajo el lema "La senda Franciscana frente a la crisis civilizatoria", la actividad se desarrollará durante el jueves 4 y viernes 5 de septiembre, en el Óvalo del Parque Sur de la capital provincial.

En conferencia de prensa, el Dr. López Alzogaray expresó que "el Poder Judicial, el Superior Tribunal de Justicia y la Asociación de Magistrados de Santiago del Estero, gratamente anuncian un encuentro nacional en homenaje al Papa Francisco".

En esa línea, agregó que "en el año 2019, se creó la COPAJU, que es una asociación de jueces por la paz social, siguiendo los lineamientos de Francisco. En su memoria, se hará en el Óvalo del Parque Sur, una serie de conferencias en su homenaje, donde se abordarán distintos temas sobre el ideario del ex Pontífice, con respecto a la paz social y a la vida de la humanidad".

Asimismo, detalló que “este encuentro contará con la participación de personalidades del país y del extranjero, que van a disertar y explayarse para que podamos conocer el ideario de Francisco".

"Se ha elegido Santiago del Estero, concluyó el magistrado, por ser la Sede Primada de la Iglesia Católica en Argentina, reconocimiento que hiciere el Papa Francisco, sobre la base de conocer la historia de nuestro país. Además, Santiago es la primera ciudad de país y primera donde funcionaron todas las instituciones, por lo que siempre recuerdo que aquí ha funcionado el primer Juzgado en el actual territorio argentino, así como la primera iglesia".

A su turno, el Dr. Alarcón, manifestó: "Agradezco la participación del STJ y la conexión con la Asociación de Magistrados y la Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU) y dentro del mismo, está el Capítulo Argentina, presidido por el Dr. César Jiménez”.

“Se trata, continuó, de un homenaje póstumo a Francisco y se ha elegido Santiago del Estero por su tradición histórica. En ese sentido, nos alegramos de contar con la presencia del Dr. Zaffaroni y otros magistrados, quienes brindarán conferencias magistrales”.