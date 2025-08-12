Declaran de interés provincial la conferencia "Mujeres activan por la paz y mujeres del sol" que se realizó en el Forum

Organizado por el Centro Ana Frank Argentina para América Latina (Cafa) y la organización “Mujeres Activan por la Paz”, dónde estuvo presente el gobernador Gerardo Zamora.

La Cámara de Diputados declaró de interés provincial la Conferencia “Mujeres Activan por la Paz y Mujeres del Sol”, que se realizó ayer en el Fórum, organizado por el Centro Ana Frank Argentina para América Latina (Cafa) y la organización “Mujeres Activan por la Paz”, dónde estuvo presente el gobernador Gerardo Zamora.

En una nueva sesión ordinaría conducida por la presidenta provisional de la Legislatura, Norma Abdala de Matarazzo, destacaron la realización de esta conferencia en Santiago del Estero cuya presentación "estuvo a cargo del director ejecutivo del Centro Ana Frank Argentina, Héctor Shalom, y fue presidida por las representantes de “Mujeres Activan por la Paz Israelí-Árabe-Cristiana”, Hyam Tannous; de “Mujeres del Sol, Palestina-Musulmana”, Reem Al Hajajreh, y por “Mujeres activan por la Paz, israelí judía”, Ángela Scharf.

Legislatura

CULTURA Y TURISMO

Asimismo, la Legislatura declaró de interés provincial, cultural, turístico y social la tradicional Fiesta de la Abuela Carabajal que se realizará el 15, 16 y 17 de agosto próximos en el Patio de la familia Carabajal, ubicado en el barrio Los Lagos de la ciudad de La Banda.

Los diputados señalaron que la tradicional Fiesta de la Abuela Carabajal "se ha consolidado como una de las expresiones más auténticas del folclore y la cultura popular santiagueña y que convoca a turistas de distintas provincias de Argentina y de países vecinos".

HOMENAJE A JOHNNY MENDIZÁBAL

Previo al trabajo legislativo, los diputados realizaron un minuto de silencio en memoria del reconocido músico Johnny Mendizábal, quien falleció en las últimas horas. Destacaron su carrera musical junto al conjunto Los Alfiles y su aporte a la cultura popular.

IMPORTANTES PROYECTOS APROBADOS

La Cámara de Diputados declaró de interés: la apertura de “La Casa de la Chacarera” (15 al 17/08); la Jornada “La Intervención Docente Ante el Bullying” (29/08) en la 2° Feria del Libro Municipal de La Banda; la entrega de reconocimientos y medallas a los Convencionales Constituyentes del 2005; la fiesta religiosa popular en honor a la Virgen del Carballo (14 y 15/08) y el XVII Congreso Nacional Bioquímico – CUBRA 2025” (4 al 6/09) en Las Termas de Río Hondo.

Además: la inauguración del Consultorio de Salud Integral Adolescente y Juvenil en el Hospital de Tránsito de Lavalle (14/08); la 9° Edición del Rally Latinoamericano de Innovación (20/08); el acto por el 134° aniversario de la ciudad de Bandera (16/08); el acto por el 137° aniversario de Guardia Escolta, departamento Belgrano (24/08); las festividades en honor a San Gil, “Protector de los Pobres” (1/09) en la localidad de Sacha Pozo; la conferencia “Dr. Arturo Umberto Illia, ejemplo de dignidad” (13/08) en el CCB; la 541° Reunión del Comité Ejecutivo de la Comisión Federal de Impuestos, la 159° Reunión Plenaria de Representantes de la Comisión Federal de Impuestos y la reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal (21 y 22/08) en la ciudad de Las Termas de Rio Hondo.

También se declaró de interés: la presentación del Libro “Almas Quemadas” del escritor Federico Storani (14/08) en el FORUM; la XXII Feria Provincial de Ciencia y Tecnología Santiago del Estero 2025 (9 y 10/09) en el Nodo Tecnológico; el Pre-Congreso Argentino de Terapia Ocupacional, en el Día del Terapeuta Ocupacional (10/9) en la UCSE; el XII Congreso Argentino de Terapia Ocupacional (11, 12 y 13/09) en el Nodo Tecnológico y en el Óvalo del Parque Sur; el 120° aniversario del Club Sportivo Villa Robles (16/08); el festejo por el Día de los Abuelos, en la ciudad de La Banda y la 3° Edición de la Feria del Libro “Entre Rieles y Letras” (27 y 28/08).