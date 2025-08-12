La respuesta del hermano del joven asesinado en Coghlan tras la grave acusación que hizo un excompañero

“Conozco a esta persona”, aseguró Javier Fernández Lima al ser consultado por los dichos de un hombre que aseguró que Diego Fernández Lima quiso abusar de él en la escuela.

Hoy 16:56

Javier Fernández Lima, el hermano del joven de 16 años que fue asesinado y enterrado en una casa en el barrio porteño de Coghlan, respondió ante una fuerte acusación contra su hermano.

En una entrevista televisiva, un excompañero de colegio de Diego Fernández Lima acusó al joven fallecido de haber intentado abusar de él en la ENET N°36 de Saavedra.

“Vi la nota esa, esta persona es conocida. Me pidieron que no hable del tema porque ya está en manos de la fiscalía", respondió Javier Fernández Lima en una entrevista que dio al programa Mujeres Argentinas (eltrece).



El hermano del joven que desapareció hace 41 años aclaró que "todos tienen su derecho a hablar" y le hizo una recomendación al denunciante: “Lo invito a que hable con la fiscalía y que cuente lo que sabe”.

Fernández Lima dijo además que los excompañeros de colegio de su hermano lo "apoyaron mucho después de lo que se dijo en esa entrevista".

“Es emocionante. Es muy lindo lo que están diciendo, se presentaron espontáneamente en la fiscalía, nadie les pidió nada”, agregó.

La declaración de Fernández Lima llega luego de una entrevista que dio Adrián, un excompañero de Diego, al canal América TV. Allí declaró: “Era bastante problemático, intentó violarme en el baño del colegio”.

El denunciante aclaró que no conocía ni la casa de Diego Fernández Lima ni la de Cristian Graf: "No me llevaba bien con ninguno de los dos, no eran mis amigos”.

En ese contexto, describió al sospechoso como "una persona tranquila", mientras dijo que el joven desaparecido era "bastante problemático"-

“Era un colegio que recibía chicos repetidores y echados de otros colegios, éramos un colegio bastante complicado, de hecho mis padres me sacaron de ahí porque ya era intolerable la convivencia”, rememoró sobre la escuela a la que iban.

Adrián Farías todavía no fue llamado a declarar como testigo en el expediente del fiscal Martín López Perrando, quien ya está al tanto de sus declaraciones.