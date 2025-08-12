Darío Cvitanich, de nuevo en pareja tras separarse de Chechu Bonelli: una modelo habría conquistado al exfutbolista

El exdelantero estaría saliendo con una reconocida figura del mundo de la moda. La ruptura con Bonelli se confirmó en mayo, tras 14 años juntos y tres hijas en común.
Apenas tres meses después de confirmar su separación de Cecilia “Chechu” Bonelli, Darío Cvitanich habría vuelto a apostar al amor. Según reveló Yanina Latorre en Sálvese quien pueda (América TV), el exfutbolista estaría iniciando una relación con Ivana Figueiras, modelo e hija del empresario Marcelo Figueiras.
La noticia llega luego de que en mayo se hiciera pública la ruptura entre Cvitanich y Bonelli, quienes estuvieron juntos durante 14 años y son padres de tres niñas: Lupe (12), Carmela (9) y Amelia (2). En ese momento, el periodista Pepe Ochoa aseguró que fue el exjugador quien tomó la decisión de dejar la casa que compartían en Nordelta.
Figueiras, de reconocida trayectoria en el mundo fashion, estuvo en pareja con Sebastián Ortega entre 2012 y 2014, relación en la que incluso llegaron a comprometerse. Según Latorre, la modelo y Cvitanich se habrían conocido a través de amigos en común hace aproximadamente un mes, aunque todavía no se considerarían novios formales.
La panelista también contó que Figueiras atraviesa su propia historia de desamor: estaba en pareja desde hacía varios años, con planes de convivencia en una casa que estaban construyendo en Pacheco Golf, pero la relación terminó y su ex se quedó viviendo allí. Para animarla, sus amigas le presentaron a Cvitanich.
El exdelantero ya habría conocido a la madre y hermanas de Figueiras, aunque aún no habría presentado a sus hijas. Por su parte, la modelo es madre de Juana (17), fruto de su relación con Nicolás González Victorica, y Suri (9), a quien tuvo con el modelo Tomás Guarracino.
En cuanto a su separación de Bonelli, Cvitanich aclaró a fines de julio en Mitre Live que no hubo infidelidades ni terceros en discordia. “Hoy mantenemos un vínculo muy bueno, sobre todo por nuestras hijas. Dentro de lo que implica una separación, todo fue bastante sano”, afirmó.