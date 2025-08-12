Un joven cayó a una acequia, resultó herido y tuvieron que hospitalizarlo

Ocurrió este martes en la zona sur de la Capital santiagueña.

Hoy 18:05

Un hombre identificado como Eduardo Cruz Cancinos, mayor de edad y residente en el barrio Juan Díaz de Solís, fue trasladado al Hospital Regional luego de caer accidentalmente en una acequia sin agua.

Según informaron fuentes policiales, Cancinos declaró que de manera imprevista, perdió el equilibrio y terminó precipitándose al interior de la acequia.

Personal del servicio de emergencias, procedió al traslado del hombre, quien permanecía consciente y lúcido al momento de recibir atención médica. Fuentes policiales indicaron que habría estado bajo los efectos del alcohol.

En el lugar trabajó personal de Criminalística y efectivos de la Comisaría 11.