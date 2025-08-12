Incendio en el barrio 8 de Abril: bomberos trabajaron más de dos horas para controlar las llamas

El fuego se originó en un sector del fondo de una vivienda sobre montículos de cartón. Personal médico asistió a vecinos afectados por inhalación de humo.

Hoy 17:56

Minutos antes de las 15 horas de este martes, un incendio se desató en el fondo de una vivienda ubicada en la intersección de las calles Absalón Ibarra y Vélez Sarsfield, en el barrio 8 de Abril.

Según informaron las autoridades, las llamas se originaron sobre montículos de cartón acumulados en el lugar, lo que provocó una rápida propagación del fuego.

Efectivos de Bomberos Voluntarios acudieron de inmediato y trabajaron intensamente durante al menos dos horas para lograr la extinción total del foco ígneo.

En el operativo también intervino personal del Servicio de Emergencias Médicas (SEASE), que brindó asistencia a las personas que residían en la propiedad, algunas de las cuales presentaban síntomas de inhalación de humo.

Las causas del incendio aún son materia de investigación, aunque no se reportaron heridos de gravedad.