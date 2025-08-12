Júpiter y Venus protagonizaron una conjunción planetaria forzada en Colonia Dora

Júpiter y Venus protagonizaron un espectáculo cósmico en la madrugada, aunque las nubes y la posición en el cielo dificultaron la captura de imágenes.

Hoy 18:47

En la madrugada de hoy, el cielo de Colonia Dora fue escenario de una conjunción planetaria protagonizada por dos de los luceros más reconocibles: Júpiter, el planeta más grande del Sistema Solar, y Venus, nuestro “hermano gemelo” que, por su cercanía a la Tierra, brilla con mayor intensidad.

Astro

El fenómeno, bautizado como “conjunción planetaria forzada”, se dio en condiciones poco favorables para la observación. La posición en la que aparecieron ambos planetas y la presencia de nubes dificultaron la captura de imágenes nítidas.

Astro

A pesar de ello, la escena cósmica fue registrada por Dante Farías, aficionado a la astronomía, mediante un telescopio refractor 90x910, utilizando oculares de 25 mm y 9 mm, y un teléfono celular. El resultado permitió conservar el recuerdo de un evento astronómico que, aunque breve y desafiante de fotografiar, ofreció un momento único para quienes madrugaron para verlo.