Júpiter y Venus protagonizaron una conjunción planetaria forzada en Colonia Dora

Júpiter y Venus protagonizaron un espectáculo cósmico en la madrugada, aunque las nubes y la posición en el cielo dificultaron la captura de imágenes.
En la madrugada de hoy, el cielo de Colonia Dora fue escenario de una conjunción planetaria protagonizada por dos de los luceros más reconocibles: Júpiter, el planeta más grande del Sistema Solar, y Venus, nuestro “hermano gemelo” que, por su cercanía a la Tierra, brilla con mayor intensidad.
El fenómeno, bautizado como “conjunción planetaria forzada”, se dio en condiciones poco favorables para la observación. La posición en la que aparecieron ambos planetas y la presencia de nubes dificultaron la captura de imágenes nítidas.
A pesar de ello, la escena cósmica fue registrada por Dante Farías, aficionado a la astronomía, mediante un telescopio refractor 90x910, utilizando oculares de 25 mm y 9 mm, y un teléfono celular. El resultado permitió conservar el recuerdo de un evento astronómico que, aunque breve y desafiante de fotografiar, ofreció un momento único para quienes madrugaron para verlo.