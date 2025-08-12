La intendente Fuentes entregó ropa de trabajo al personal de Gestión Urbana

Se otorgaron camperas impermeables color azul tanto al cuerpo de inspectores femeninos y masculinos como a los empleados de mantenimiento y limpieza de las peatonales y del predio de los food trucks.

Hoy 18:54

La intendente, Ing. Norma Fuentes, realizó una nueva entrega de uniformes a más de 100 empleados pertenecientes al área de Control de Gestión Urbana, en la continuidad del programa de provisión de elementos de trabajo para el personal.

"La entrega de uniformes es una forma de agradecer y valorar el trabajo de cada empleado municipal, que cada día redobla los esfuerzos para mejorar el servicio y la atención que se presta a los vecinos", indicó la jefa comunal.

La Ing. Fuentes destacó "la importancia de seguir fortaleciendo el compañerismo y el sentimiento de pertenencia a la familia municipal, honrando el trabajo y pensando en ayudar a los demás y en alcanzar el bien común".

Por su parte, la subdirectora de la repartición, Doris Gerez, remarcó que "la nueva indumentaria nos permite distinguirnos y nos brinda mayor confort y seguridad, por lo que agradezco a la intendente Fuentes por atender siempre las necesidades de los empleados".

El acto contó con la participación de los secretarios de gobierno, Néstor Machado; de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Jorge Vila; además de la subsecretaria de Obras Públicas Rosa Allalla y del titular de Simusa, Leandro Álvarez.