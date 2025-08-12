Increíble victoria de Francisco Comesaña en el Masters 1000 de Cincinnati

El nacido en Mar del Plata le ganó a Reilly Opelka por 6-7, 6-4 y 7-5 en la tercera ronda del certamen norteamericano, a pesar de todas las adversidades que tuvo en el partido.

Hoy 19:04

El marplatense Francisco Comesaña (71°) protagonizó una remontada épica al derrotar al local Reilly Opelka (73°) por 6-7, 6-4 y 7-5 en la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati. El argentino superó una descompensación física, una suspensión por lluvia y tres match points en un partido que duró tres horas y siete minutos.

En un día sofocante en Ohio, con 32 grados, sensación térmica de casi 35 y 80% de humedad, Comesaña perdió el primer set y ganaba 4-3 en el segundo cuando sufrió una bajada de presión que lo obligó a vomitar y detener el juego. Fue asistido por el cuerpo médico, que le aplicó hielo y toallas mojadas para estabilizarlo. Tras ser revisado en el vestuario, volvió a la cancha y cerró el parcial 6-4.

Remontada bajo presión

En el set decisivo, Opelka se adelantó 4-1 y llegó a sacar para partido con un match point, pero el argentino lo salvó. La lluvia interrumpió el juego durante 40 minutos y, al reanudarse, el estadounidense desperdició otras dos oportunidades para cerrar el duelo.

Comesaña aprovechó el desgaste de su rival y se quedó con el partido 7-5, imponiéndose al tenista más alto del circuito, de 2,11 metros. El triunfo le permite avanzar a la próxima ronda, donde enfrentará al ruso Andrey Rublev (11°), a quien ya venció en Wimbledon 2024.