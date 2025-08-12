El Pelado López fue contundente sobre el juicio de Julieta Prandi a Claudio Contardi

El conductor fue compañero de la modelo durante cuatro años en Zapping y habló con determinación de la delicada situación.

Hoy 19:26

A seis días del comienzo del juicio de Julieta Prandi a Claudio Contardi, Guillermo “Pelado” López fue consultado por la pesadilla que denunció la modelo, con quien trabajó cuatro años en Zapping, y fue contundente.

“Primero, la apoyo. Es mi amiga y la apoyo de manera incondicional”, dijo el conductor en nota con Desayuno Americano.

Y continuó: “Lo que me pasó fue que cuando compartimos, cuatro años de laburo en Zapping, ella no comentaba nada de eso. Lo supe años después, charlando con ella, tomando un café, y poco antes de que se haga público. En ese momento no era algo que ella comentara”.

Con pesar, se solidarizó con Julieta: “Me da mucha pena verla en esa situación. Es algo muy feo y la apoyo de manera incondicional”.

Y destacó su valentía: “Hay que tener mucho coraje para estar en esa situación, exponerse, y por el pudor con su familia, con su nueva pareja. Es una situación espantosa. Que se haga justicia”.