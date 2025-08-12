Finde XXL en Crashon: Dany Hoyos y Los Capis se preparan para dos noches explosivas

Dos noches de música en vivo, DJs, animación, promociones y pulseras VIP en un fin de semana a pleno en la pista del local bailable de la Autopista La Banda-Santiago.

Hoy 09:00

Este jueves 14 de agosto, víspera de feriado, Crashon reabrirá sus puertas en la Autopista La Banda-Santiago con una fiesta explosiva. El show en vivo de Dany Hoyos será el gran atractivo de la noche, acompañado por DJs en vivo y entrada gratis hasta la 1 de la madrugada. La apertura de boleterías será a las 23 horas.

Tras una exitosa gira por todo el país, Dany Hoyos regresará a Santiago para encender la pista de Crashon. El line up contará con DJ Manu Mix, DJ Ale Álvarez y DJ Fer Leal, mientras que la animación estará a cargo de Chino Gómez, reconocido por su energía y conexión con el público.

La segunda noche del Finde XXL será el domingo 17 de agosto con un show exclusivo de Los Capis. La agrupación promete un recorrido por los clásicos de la movida tropical en un espectáculo cargado de guaracha, ritmo y magia. El horario de apertura será el mismo : desde las 23 horas y con entrada gratuita hasta la 1.

El evento será para mayores de 18 años, en un ambiente completamente climatizado. Habrá promociones especiales en barra para quienes lleguen temprano y entradas VIP disponibles desde las 23 horas en la boletería de Crashon.