Insólito récord mundial: un hombre levantó más de 144 kilos con un solo dedo

Hoy 19:53

El "strongman" chino Liu Weiqiang estableció un nuevo récord mundial al levantar 144,72 kilogramos con un solo dedo, una hazaña oficialmente reconocida por el Libro Guinness de los Récords y reportada por Men’s Health. Este logro, realizado en febrero y validado posteriormente, lo sitúa entre los atletas de fuerza más destacados a nivel internacional.

El récord de Liu Weiqiang no solo impresiona por la cifra alcanzada, sino también por la diferencia respecto al registro anterior. El atleta, de 29 años, superó en más de 6 kilogramos la marca previa establecida por Egmond Molina, consolidando así su posición como referente en disciplinas extremas de levantamiento. El Libro Guinness de los Récords detalló el proceso y la dificultad del levantamiento, subrayando la magnitud del reto enfrentado por el deportista chino.

Los detalles detrás del gran récord de Liu Weiqiang

Para ejecutar el levantamiento, Weiqiang utilizó un mosquetón conectado a un poste con capacidad para seis discos: cuatro de 25 kilogramos y dos de 20 kilogramos. Con su dedo medio izquierdo rodeando el mosquetón, adoptó la postura convencional de peso muerto y elevó la carga desde el suelo, luchando por mantener el equilibrio hasta bloquear y controlar el peso antes de depositarlo nuevamente.

El Libro Guinness de los Récords precisó que la ejecución completa de la prueba requirió cerca de 10 segundos, un tiempo que refleja tanto la exigencia física como la concentración necesarias para completar el movimiento.