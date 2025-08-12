Destacada actuación de Santiago Rítmica en el Nacional de Clubes en Chaco

Las representantes santiagueñas cumplieron con grandes actuaciones en el certamen que se desarrolló la semana pasada.
El equipo de Santiago Rítmica tuvo una destacada actuación en el Campeonato Nacional de Clubes 2025 de gimnasia rítmica, que se desarrolló del jueves 7 al sábado 9 de agosto en Chaco.
Participaron delegaciones de distintas provincias, y las representantes santiagueñas sobresalieron en todas sus categorías.
En Mini Trío, integrado por Ahinoa Silberman, Isabela Gómez y Felicitas Torres, alcanzaron el puesto número 10. Mientras que en Mini Conjunto, con Ema Romero Masara, Victoria Carabajal, Clara Salas, Caetana Belizán y Amparo Murillo, se quedaron con el 2° lugar en pelota y el 2° en manos libres.
En la categoría AC2 Conjunto, formado por Catalina Pagani, Ana Favoretti, Helena Gerez, Delfina Zerda y Ludmila Ibarra, lograron el 3° puesto en manos libres y el 3° en aro. Por su parte, el equipo AC3 —Paulina Montoto, Indira Nassif, Alma Nassif, Sol Capdevila y Ornella Romero Masara— finalizó 3° en manos libres y 4° en pelota.
El dúo AC3, integrado por Alma Nassif e Indira Nassif, obtuvo el 6° lugar en manos libres y el 5° en conjunto. En AC4, con Amelia Belizán, Isabella Nieto y Ornella Romero Masara, conquistaron el 2° puesto en aro y el 3° en mazas.
La participación en Chaco dejó en claro el crecimiento de Santiago Rítmica, que continúa consolidándose como una de las escuelas con mayor proyección de la región.