Destacada actuación de Santiago Rítmica en el Nacional de Clubes en Chaco

Las representantes santiagueñas cumplieron con grandes actuaciones en el certamen que se desarrolló la semana pasada.

Hoy 17:58

El equipo de Santiago Rítmica tuvo una destacada actuación en el Campeonato Nacional de Clubes 2025 de gimnasia rítmica, que se desarrolló del jueves 7 al sábado 9 de agosto en Chaco.

Participaron delegaciones de distintas provincias, y las representantes santiagueñas sobresalieron en todas sus categorías.

En Mini Trío, integrado por Ahinoa Silberman, Isabela Gómez y Felicitas Torres, alcanzaron el puesto número 10. Mientras que en Mini Conjunto, con Ema Romero Masara, Victoria Carabajal, Clara Salas, Caetana Belizán y Amparo Murillo, se quedaron con el 2° lugar en pelota y el 2° en manos libres.

En la categoría AC2 Conjunto, formado por Catalina Pagani, Ana Favoretti, Helena Gerez, Delfina Zerda y Ludmila Ibarra, lograron el 3° puesto en manos libres y el 3° en aro. Por su parte, el equipo AC3 —Paulina Montoto, Indira Nassif, Alma Nassif, Sol Capdevila y Ornella Romero Masara— finalizó 3° en manos libres y 4° en pelota.

El dúo AC3, integrado por Alma Nassif e Indira Nassif, obtuvo el 6° lugar en manos libres y el 5° en conjunto. En AC4, con Amelia Belizán, Isabella Nieto y Ornella Romero Masara, conquistaron el 2° puesto en aro y el 3° en mazas.

La participación en Chaco dejó en claro el crecimiento de Santiago Rítmica, que continúa consolidándose como una de las escuelas con mayor proyección de la región.