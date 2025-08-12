Javier Milei recibe esta noche a diputados oficialistas y aliados en Olivos para definir la estrategia legislativa

El Presidente convocó a legisladores de La Libertad Avanza y bloques cercanos para blindar sus vetos a leyes previsionales y de discapacidad. También abordarán proyectos sobre ATN y el impuesto a los combustibles.

Javier Milei recibirá a los diputados de La Libertad Avanza y bloques aliados en la Quinta de Olivos. El encuentro tendrá como eje central los vetos que el Presidente emitió contra el aumento a las jubilaciones y la emergencia en discapacidad.

La intención del Gobierno es delinear una estrategia que permita blindar la impugnación presidencial en el recinto. La oposición buscará tratar los vetos allí la semana que viene.

Cabe destacar que el mandatario rechazó ambas leyes, junto a la vuelta de la moratoria previsional, porque sostiene que ponen en riesgo el déficit fiscal.

“Todos los diputados de LLA vamos a defender los vetos, es lo correcto. El que duda no debería ser miembro de La Libertad Avanza”, expresó una fuente legislativa que recibió la invitación a la cena. En ese sentido, el oficialismo no solo busca cuidar a los suyos, sino también verificar cuántos aliados tiene en la Cámara Baja en la previa de debates intensos.

Los rechazos del Presidente no serán el único tema de la noche. También se espera que se hable de los proyectos de los gobernadores para repartir de manera automática los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el impuesto a los combustibles líquidos.

Ambas iniciativas ya tienen la aprobación del Senado, y la oposición los impulsa en comisiones de Diputados.