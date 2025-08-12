Zamora advirtió sobre la quita de fondos: “Sin recursos para las provincias, el país se debilita”

Con conceptos amplios y claros, el mandatario santiagueño se refirió a la situación de las provincias y lo que dejó la quita de fondos por parte de Nación.

Hoy 21:42

El gobernador Gerardo Zamora, en diálogo con el programa Libertad de Opinión, puso el foco en el impacto de los recortes de fondos nacionales y defendió con firmeza el federalismo. “El primer año del recorte a las provincias fue muy brutal, afectó fuertemente. Se calcula que fue del 25% en 2024. No eran fondos discrecionales, sino leyes. Usamos recursos propios para paliar muchos problemas”, señaló. Recordó que Santiago del Estero mantiene equilibrio fiscal, no tiene deudas y proyecta sus obras solo cuando cuenta con respaldo financiero: “No debemos nada desde 2006, cuando cancelamos la deuda que dejó la intervención. Todo lo que hacemos está pensado a futuro, para que el próximo gobierno, que esperemos sea encabezado por Elías Suárez y Carlos Silva Neder, no tengan problemas”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Zamora cuestionó la retención de fondos por parte del Gobierno nacional y la eliminación de los fondos fiduciarios. “Lo que ya está, es ley, es nuestro. Que la Nación se lo apropie y no lo distribuya es grave. Hay que debatirlo con seriedad en el Congreso. Si las provincias pierden recursos, el conjunto lo perderá después. Las provincias producimos y exportamos, y sin federalismo no hay país. No puedo desligarme de los intereses de mi provincia, que son mi prioridad”, remarcó.

En su análisis, el mandatario vinculó la discusión económica con la necesidad de una administración transparente. “El equilibrio fiscal que tanto se menciona nosotros lo podemos explicar. No vamos a tomar ninguna decisión sin recursos. Es parte de nuestra manera de gobernar: planificar y actuar con responsabilidad. Eso nos ha permitido avanzar en obras, políticas sociales y medidas para distintos sectores, desde la exención impositiva al agro hasta la asistencia habitacional para familias vulnerables”.

Zamora también abordó la cuestión electoral y la decisión de unificar las elecciones provinciales con las nacionales. “No fue por especulación, sino por la cantidad de electores. Apoyé la suspensión de las PASO porque eran demasiado procedimiento y costosas. Hacer una elección concurrente con dos urnas no es algo del otro mundo. Explicaremos a la gente cómo será, porque expresarse en las urnas es una obligación cívica. No pedimos que voten en contra de nadie, sino que, si creen que estamos haciendo las cosas bien, nos acompañen”.

Sobre la estructura política provincial, el gobernador defendió el perfil amplio y plural del Frente Cívico. “Es probable que haya distintas opciones en legisladores y comisiones municipales, pero eso no es nuevo. Desde el nacimiento del FC hemos sido aperturistas, con muchas voces y colores políticos, a veces bastante desorganizados, pero siempre unidos en nuestro proyecto”.

Finalmente, expresó optimismo sobre el futuro económico y político de Santiago del Estero: “Tengo fe en que los próximos cuatro años serán muy buenos para los santiagueños. Gobernamos para todos, no para un sector. Las medidas que tomamos tienen que ver con un proyecto humanista y políticas de Estado que trascienden a un gobierno. Creo que, con la defensa del federalismo y una administración ordenada, vamos a seguir avanzando pese a cualquier adversidad”.