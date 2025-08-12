Julieta Prandi a horas del veredicto contra su exmarido: “Quiero que pague con la cárcel”

La modelo y conductora habló en exclusiva con Telenoche este martes. Contó que vive con botón antipánico y que toma medicación para dormir por el daño que le produjo el vínculo con Claudio Contardi.

En la víspera de la sentencia contra su exmarido Claudio Contardi, Julieta Prandi habló en exclusiva con Telenoche por eltrece. “Quiero que pague los años que me robó”, pidió.

La modelo y conductora reveló que hoy vive con un botón antipánico: “Estoy esperando una sentencia que puede tener un antes y un después. En el camino, o nos matan o abandonamos la lucha porque es demasiado arduo el trayecto, la vergüenza y la humillación que hay que pasar”.

Sobre el impacto en sus hijos, Prandi contó: “Mis hijos están muy atravesados por los nervios, la ansiedad, la angustia y las preguntas. El más chiquito comprende menos y el más grande comprende todo. Traté de preservarlos todos estos años. Mi hijo mayor está impactado, atravesado por el dolor y la indignación. Para él, yo soy su mamá y su papá, su superhéroe”.

También cuestionó la situación judicial de Contardi: “Le pedimos dos veces a los jueces que lo detengan de manera provisoria, mientras la sentencia, que seguramente va a ser ejemplar, quede firme. Tiene que ser detenido. Ya se comprobaron todos sus crímenes. No puede gozar de la libertad que gozamos todos”.

Al mismo tiempo, repasó los años de violencia que aseguró haber vivido: “No es fácil que vuelva a confiar en alguien. Hay cicatrices que no se borran. El tiempo que estuve cautiva no tenía una cadena, tenía un candado. Me sentí y siento que estuve secuestrada durante muchos años. Entonces, salir de eso no es fácil”.

La conductora recordó además las amenazas que recibió: “Algo que quedó inmortalizado en mi denuncia fue cuando me dijo: ‘Vos no vas a cumplir más años, vos vas a recibir una corona’. Entre insultos, me decía ‘esto te va a durar puti**, todo lo que te tenga que durar, te va a durar años. Vas a sangrar’. Las amenazas eran contra mis amigas, contra mis padres. Estuve cuatro años sin hablar con ellos y con mi hermana. Era un control absoluto”.

En lo personal, aseguró que atraviesa un momento difícil: “Hoy estoy medicada. Para dormir tomo pastillas y, según mis episodios, otro tipo de medicación. En la última audiencia tuve una crisis porque era la última vez que me iban a escuchar. Saqué muchos años de mierda de adentro. Fue horrible. Sentí que fue el punto final y tiene que ser el comienzo de mi nueva vida”.

Antes de finalizar, reiteró su pedido a la Justicia: “Quiero justicia, quiero una condena ejemplar. Quiero que pague los años que a mí me robó de vida, todo el maltrato que yo padecí. Quiero que lo pague con la cárcel. Es la única manera de saldar este horror”.