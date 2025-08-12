Con éxito se desarrolló un taller sobre "Cookies pintadas" en la Capital Santiagueña

Tuvo lugar en "La Menesunda Espacio" donde se organiza una nueva fecha para quienes no pudieron asistir.
Se concretó el primer taller del año 2025 sobre Cookies Pintadas (Galletas) en la ciudad de Santiago del Estero. El mismo se llevó a cabo el pasado domingo 10 de agosto y estuvo a cargo de Karina Hoyos Izurieta, destacada pastelera.
Esta capacitación se realizó en "La Menesunda" espacio, de la calle Congreso de la ciudad Capital, y contó con la asistencia de alumnas de diferentes localidades como La Banda, Capital, Clodomira, Nueva Industria, Fernández y Termas de Río Hondo.
El taller se desarrolló bajo un temario que contempló desde la elaboración básica de la masa para galletas, hasta la terminación con técnicas de pintura comestible y presentación del proyecto sobre pasteles, ya que las cookies pintadas sirven para resolver la decoración en tortas, cupcakes y otras especialidades de las mesas dulces.
Este taller se repetirá el próximo sábado 23 del corriente mes para lo cual las inscripciones ya están abiertas y los cupos son limitados. Quienes estén interesados en este curso pueden contactarse al 385-5996947, o bien mediante las redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok.
Cabe destacar que la disertante Karina Hoyos Izurieta representó a la provincia en el Expo Tortas de Mar del Plata en el año 2020 organizada por Mónica Magallanes. Asimismo, fue convocada en distintas provincias como Tucumán, Córdoba, Santa Fe, entre otras.