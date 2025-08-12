Cayó con su auto al vacío al salir de un estacionamiento y el video se volvió viral

La conductora no advirtió que la rampa de acceso estaba levantada y su vehículo se precipitó desde varios metros de altura. Todo quedó registrado por una cámara de seguridad.

12/08/2025

Un accidente impactante conmocionó a los vecinos de Lomas de Zamora y rápidamente se viralizó en redes sociales. Una mujer que intentaba salir con su auto de un estacionamiento cayó al vacío al no advertir que la rampa de acceso estaba levantada.

El hecho ocurrió el viernes por la mañana, alrededor de las 9:15, y fue captado por una cámara de seguridad. En el video se observa cómo la conductora avanza hacia la salida sin notar el espacio libre frente a ella.

De acuerdo con la información preliminar, las rampas del lugar funcionan de manera móvil para permitir el ingreso y egreso de vehículos tanto al subsuelo como al primer piso. Sin embargo, en ese momento el sistema no habría descendido a tiempo para habilitar el paso.

Las imágenes muestran una secuencia premonitoria: mientras dos personas ingresaban a un edificio vecino y se saludaban, el vehículo aceleró sobre la rampa, rebotó dos veces y finalmente cayó de punta al piso desde varios metros de altura.

Las autoridades no informaron el estado de salud de la conductora, aunque testigos indicaron que fue asistida rápidamente por personal de emergencias.