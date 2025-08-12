Robo en la Escuela Coronel Borges: piden ayuda para recuperar elementos clave para el comedor escolar

Delincuentes se llevaron ollas y una cafetera utilizadas para preparar los desayunos y meriendas de los alumnos. La institución solicita información a la comunidad para dar con los autores.

Hoy 23:57

La Escuela Nº 88 Coronel Borges fue blanco de un robo durante la madrugada del martes. Los delincuentes sustrajeron elementos esenciales para el funcionamiento del comedor escolar, entre ellos dos ollas —una de 10 litros y otra de 50 litros— y una cafetera de tres litros.

Desde la Dirección del establecimiento advirtieron que estos utensilios son fundamentales para la preparación de los desayunos y meriendas que se brindan a diario a los estudiantes. Por este motivo, solicitaron la colaboración de toda la comunidad para recuperar los bienes robados y aportar cualquier dato que permita identificar a los responsables del hecho.

Las autoridades escolares remarcaron que este tipo de delitos impacta directamente en la calidad de asistencia alimentaria que reciben los alumnos, por lo que la pronta recuperación de lo sustraído es prioritaria.