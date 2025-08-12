La Liga Santiagueña programó la sexta fecha del Torneo Clausura

El próximo capítulo del fútbol local arrancará el viernes 15 y finalizará el lunes 18.
La Liga Santiagueña de Fútbol confirmó el cronograma de la sexta fecha del Torneo Clausura, que se disputará entre el viernes 15 y el lunes 18 de agosto.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Todos los encuentros se jugarán con público local, a excepción del duelo entre Central Córdoba y Sportivo Fernández, que se desarrollará a puertas cerradas en el predio sintético del CACC en El Zanjón.
Viernes 15
Domingo 17
Lunes 18