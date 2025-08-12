La Liga Santiagueña programó la sexta fecha del Torneo Clausura

El próximo capítulo del fútbol local arrancará el viernes 15 y finalizará el lunes 18.

Hoy 23:58

La Liga Santiagueña de Fútbol confirmó el cronograma de la sexta fecha del Torneo Clausura, que se disputará entre el viernes 15 y el lunes 18 de agosto.

Todos los encuentros se jugarán con público local, a excepción del duelo entre Central Córdoba y Sportivo Fernández, que se desarrollará a puertas cerradas en el predio sintético del CACC en El Zanjón.

Viernes 15

16.00: Banfield vs. Estudiantes

16.00: Comercio vs. Güemes

Domingo 17

16.00: Atlético Forres vs. Yanda

16.00: Agua y Energía vs. Central Argentino

16.00: Unión de Beltrán vs. Mitre

16.00: Independiente de Fernández vs. Instituto Santiago

16.00: Defensores de Forres vs. Vélez de San Ramón

16.00: Sarmiento vs. Independiente de Beltrán

16.00: Unión Santiago vs. Villa Unión

Lunes 18