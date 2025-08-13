Ingresar
Evangelina Anderson y Martín Demichelis se habrían separado tras 17 años

Según lo que trascendió, la ruptura entre la modelo y el exfutbolista habría quedado expuesta por una situación en el colegio de sus hijos.

Hoy 00:34
Evangelina Anderson y Demichelis

Después de semanas de rumores, el periodista Pepe Ochoa confirmó que Evangelina Anderson y Martín Demichelis se separaron separados tras más de 17 años de relación.

Hablaron por separado en el colegio por esta situación, por los hijos”, explicó al aire de LAM (América).

Por su parte, Ángel de Brito acotó: “Se dijo que ella se había borrado unos tatuajes”. Sobre eso, el panelista aportó: “Hablé con el tatuador, porque yo le pregunté a Evangelina ‘¿Te estás borrando el tatuaje de Martín?’ y me pone ‘no, jajaja’. Me deja de contestar. Voy a buscar en el entorno del tatuador y efectivamente empezó un proceso para borrarse“.

Justamente, en las últimas horas, Pochi de Gossipeame mostró los likes de la ex Bailando por un sueño a varios videos de un influencer fitness, que llamaron mucho la atención.

