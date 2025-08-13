Ingresar
El tiempo para este miércoles 13 de agosto en Santiago del Estero: templado y con 26ºC de máxima

Se espera una jornada templada con cielo parcialmente nublado y ráfagas de vientos del sector sur.

Hoy 06:28

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este miércoles en Santiago del Estero una mañana fría, con cielo parcialmente nublado y ráfagas de viento del sector sur.

Hacia la tarde, cielo mayormente nublado, ráfagas del sur rotando al sudeste y una temperatura máxima que alcanzaría los 26ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que el jueves se registrará un descenso brusco en la temperatura máxima, que alcanzaría los 18ºC en una jornada con cielo mayormente nublado y vientos del sur, rotando al noreste hacia la tarde.

Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.

