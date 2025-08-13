Ingresar
Crítica de "Indomables"

El director de algunos capítulos de 'A dos metros bajo tierra' y 'Juego de Tronos' se pone al frente de este film de época protagonizado por unos irresistibles Daisy Edgar‑Jones, Jacob Elordi, Will Poulter, Diego Calva y Sasha Calle.

Hoy 07:17

Por Ricardo Rosado
Para Fotogramas

Siempre es mejor quedarse con ganas de más que necesitar algo menos. 'Indomables', largometraje del televisivo Daniel Minahan, pertenece al primer grupo gracias a un embriagador relato de romances y engaños en el que la experiencia del realizador en el mundo de las series (de 'A dos metros bajo tierra' a 'Juego de Tronos') dota a Daisy Edgar‑Jones, Jacob Elordi, Will Poulter, Diego Calva y Sasha Calle de una presencia concebida para una producción a largo plazo.

Cine de atmósfera, de fotografía dorada e interiores lánguidos: su forma y fondo rozan lo olvidado para resultar refrescante. Ambientada en los años 50, el relato de amor, celos y mentiras de Shannon Pufahl del que parte queda algo desdibujado al usar vías de servicio que, por sí solas, no dejan de tener encanto. Elegante y sinuosa, su apuesta principal reside en un pulso emocional del que el cine actual prefiere huir. Convertida en una elegía a las historias que se atreven a serlo, abusa de la capacidad de Minahan por seguir adelante.

Para reencontrarse con los melodramas de antes.

