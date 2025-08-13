Alicia Silverstone promete honrar el legado de Clueless en su reboot

La actriz volverá a interpretar a Cher Horowitz más de 30 años después y asegura que el nuevo proyecto mantendrá la esencia de la icónica película de 1995.

Hoy 07:26

Alicia Silverstone confirmó que retomará su papel de Cher Horowitz en un reboot de Clueless que está en desarrollo para Peacock. En una entrevista con Entertainment Tonight, la actriz expresó su entusiasmo por regresar a este personaje que marcó una generación.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“No puedo esperar para volver a ponerme en la piel de Cher y sus zapatos de diseñador —ligeramente usados, por supuesto— porque ella ha evolucionado”, comentó Silverstone. “Estamos en 2025, ella no usa cosas nuevas a menos que sean sostenibles o veganas. Tendremos que ver hasta dónde podemos llegar con eso.”

Sobre la nueva serie, la intérprete señaló: “Estamos en una etapa muy temprana. Nunca pensé que fuera algo que haría, porque no quisiera arruinar esta cosa que todos amamos tanto. Haremos todo lo posible por honrar la película original que amamos y también aportar algo nuevo.”

Alicia Silverstone en "Clueless".

En abril, Deadline informó que el proyecto contará con Josh Schwartz y Stephanie Savage (Gossip Girl, The OC) como escritores y productores ejecutivos, junto a Jordan Weiss (Dollface). También se suman la guionista y directora de la película original, Amy Heckerling, y el productor Robert Lawrence. Silverstone no solo protagonizará, sino que también será productora ejecutiva.

Estrenada en 1995, Clueless fue una adaptación libre de “Emma” de Jane Austen y narraba la vida de una joven elegante, adinerada y popular de Beverly Hills. Con el tiempo, se convirtió en un fenómeno cultural que definió el estilo y la jerga de toda una década.