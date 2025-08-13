Angelina Jolie regresa al espionaje con el thriller "The Initiative"

La actriz volverá a trabajar con el director de Sr. y Sra. Smith en un thriller de espías que promete acción y tensión psicológica.
Tal como informa The Hollywood Reporter, Angelina Jolie será la protagonista de ‘The Initiative’, el nuevo proyecto de Doug Liman, realizador de Sr. y Sra. Smith (2005) y Al filo del mañana (2014). La película, actualmente en proceso de adquisición por parte de Universal Pictures, contará con un guion de F. Scott Frazier (xXx: Reactivated).
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Joe Roth y Jeff Kirschenbaum, de RK Films, estarán a cargo de la producción, mientras que Jay Polidoro y Tony Ducret supervisarán el desarrollo para Universal.
Angelina Jolie
Descrita como un “Training Day” ambientado en el mundo del espionaje, la trama sigue a Bright, una experimentada y rebelde espía interpretada por Jolie, que opera al margen de las reglas. Su nuevo compañero, Charlie, deberá descubrir si su jefa intenta matarlo o si, por el contrario, hace lo necesario para proteger el mundo.
El rodaje está previsto para comenzar en el primer trimestre de 2026.