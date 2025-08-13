Escándalo: amenazó con un revólver a su ex en la Municipalidad de La Banda

La mujer es empleada de la comuna y denunció el caso ante la Justicia, que detuvo al sujeto.

Hoy 08:45

Una funcionaria municipal denunció a su ex pareja, un hombre de apellido González, quien se presentó ayer armado frente a la Municipalidad y, ante la consulta de una empleada, manifestó que la estaba esperando, mostrando un arma de fuego.

El incidente ocurrió alrededor de las 9:15, cuando la directora de Bienes Patrimoniales llegó a la Comisaría 14 y relató que una de sus empleadas intentaba ingresar al edificio municipal, advirtiendo que González se encontraba parado en la esquina de 25 de Mayo y Chacabuco, frente al organismo.

Según consta en la denuncia de la funcionaria, de 54 años, cuando su subalterna le preguntó a González qué hacía en el lugar, este exhibió un revólver y le respondió que estaba esperando a la directora.

La funcionaria indicó que González, quien residiría cerca de la calle Laprida, huyó con rumbo desconocido tras el pedido de la empleada de que se retirara del lugar. Además, recordó que la relación amorosa entre ellos había finalizado en febrero de 2023, cortándose definitivamente en junio de ese año.

La denunciante afirmó que desconoce los motivos por los cuales González se encontraba armado esperándola, ya que no mantienen ningún tipo de vínculo, aunque advirtió que no sería la primera vez que la esperaba fuera de su trabajo. En aquella ocasión también lo denunció penalmente, y la Fiscalía le impuso medidas de restricción.

Finalmente, la funcionaria solicitó nuevas medidas de protección, alegando que lo sucedido podría configurar una situación de riesgo o amenaza para su integridad física y psicológica.

En respuesta, la fiscal de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar, María del Pilar Gallo, ordenó que la policía aprehenda al acusado.