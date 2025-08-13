Revelan el trailer de Eleanor the Great, el debut como directora de Scarlett Johansson

Sony Pictures Classics lanzó el tráiler de la película que marca el debut tras las cámaras de la estrella de Viuda Negra y Jurassic World: El renacer.

Hoy 07:45

La actriz Scarlett Johansson presenta su ópera prima como directora con Eleanor the Great, película escrita por Tory Kamen. Se trata de una comedia dramática en la que June Squibb interpreta a Eleanor, una jubilada que, tras haber vivido décadas en Florida, decide regresar a Nueva York luego del repentino fallecimiento de su mejor amiga.

El reparto también incluye a Chiwetel Ejiofor, Jessica Hecht y Erin Kellyman, quienes acompañan a Johansson en su debut detrás de cámaras. La película tuvo su premier mundial en mayo, durante el Festival de Cannes, y se estrenará en cines de Estados Unidos el 26 de septiembre.

Sony Pictures Classics compartió recientemente el tráiler oficial, ofreciendo un primer vistazo a la historia y al estilo de dirección de Johansson, que combina humor, drama y sensibilidad en un relato sobre amistad y nuevas oportunidades en la tercera edad.