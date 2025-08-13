Sarah Michelle Gellar y la nueva Buffy arrasan en Instagram con su entrenamiento

La actriz original de Buffy, cazavampiros comparte un vídeo junto a su sucesora, Ryan Kiera Armstrong, preparándose para el reboot de Chloé Zhao.

Hoy 07:57

Los chupasangres, demonios y criaturas de las tinieblas pueden empezar a temblar: la Cazadora ha vuelto, y esta vez no viene sola. Sarah Michelle Gellar, retomando su icónico papel de Buffy Summers, publicó en Instagram un vídeo de su entrenamiento junto a Ryan Kiera Armstrong, la joven actriz de 15 años que interpretará a la nueva Buffy en la serie dirigida por Chloé Zhao.

El clip (vía IndieWire) muestra a Gellar y Armstrong trabajando con mancuernas, balones medicinales y otros implementos de entrenamiento que recuerdan a las clases de Educación Física. El mensaje que acompaña al vídeo lo dice todo: "Guerrera 1 y 2. No sudamos: resplandecemos".

El reboot de Buffy, cazavampiros promete revivir la serie de culto que cautivó al público entre 1997 y 2003, combinando terror, acción y drama adolescente. Aunque el creador Joss Whedon no participa, Gellar confía en que algunos miembros del reparto original regresen y en rendir homenaje a Michelle Trachtenberg, fallecida, quien interpretaba a Dawn, la hermana de Buffy.

La joven Ryan Kiera Armstrong ha destacado en producciones como Star Wars: Tripulación perdida, It: Capítulo 2 y American Horror Story. Gellar reconoció su talento: "Desde que vi la audición de Ryan, supe que aquella era la chica que quería a mi lado. Tener tanto talento y tanta inteligencia emocional siendo tan joven es un don. Y, además, su sonrisa puede iluminar la habitación más oscura".

La presencia de Armstrong y la dirección de Chloé Zhao fueron determinantes para que Gellar accediera a participar en el reboot, al que se había resistido durante años. "No quería ofrecer algo que ya se había visto, y esperé al momento adecuado. Zhao, gran fan de Buffy, me lo propuso y acepté. La gestación es larga: han sido tres años y seguimos trabajando en ello", concluyó la actriz.