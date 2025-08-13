Delincuentes hirieron a un empleado municipal y le robaron $300 mil en el Bº Primera Junta

El hecho ocurrió cerca de las 7 de la mañana en la intersección de La Rioja y 12 de Octubre.

Hoy 08:10

Un empleado municipal de 29 años fue víctima de un violento asalto cuando se dirigía a pie a su lugar de trabajo en el barrio Primera Junta. El hecho ocurrió cerca de las 7 de la mañana en la intersección de La Rioja y 12 de Octubre. Enzo Rolando Luna, quien reside en el barrio Campo Contreras, denunció que fue abordado por dos delincuentes que lo hirieron con un cuchillo para robarle el dinero que llevaba.

Según su relato, minutos antes del ataque, Luna había realizado una extracción de 300.000 pesos en un cajero automático ubicado en la avenida Aguirre y España, lo que sugiere que los malhechores lo estaban siguiendo. Durante el asalto, uno de los delincuentes lo agarró del cuello, mientras que el otro lo agredía y le exigía el dinero. Tras revisar sus bolsillos, los delincuentes lograron robarle la suma de dinero, pero cuando intentaron quitarle su teléfono celular, Luna se negó a entregarlo.

Ante la negativa, uno de los asaltantes sacó un cuchillo y lo hirió en la mano izquierda. Pese a la lesión, Luna logró resistir y evitar que los delincuentes se llevaran su teléfono móvil. Después de la agresión, los malhechores huyeron del lugar, mientras que la víctima solicitó ayuda a la policía.

La denuncia fue tomada por personal de la Comisaría Octava, quien puso al tanto al fiscal de turno, Dr. Rubén Alfonso, que dispuso la asistencia médica para la víctima. Además, el fiscal solicitó que la Brigada de Investigaciones recabe las imágenes de cámaras de seguridad en las cercanías para intentar identificar a los delincuentes, basándose en el trayecto realizado por Luna.