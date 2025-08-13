Threads alcanzó los 400 millones de usuarios activos mensuales en solo dos años: ¿alcanzará a X?

La red social de Meta continúa su vertiginoso crecimiento y se aproxima a los 1.000 millones de usuarios, desafiando a su competidor X (antes Twitter).

Hoy 08:13

Threads, la plataforma lanzada por Meta en junio de 2023, ha alcanzado un hito impresionante en su corto recorrido: 400 millones de usuarios activos mensuales. Esta cifra, divulgada por Fast Company a través de Similarweb, muestra un crecimiento exponencial en el último año, duplicando su base de usuarios en solo 12 meses.

La plataforma, que se presentó como una alternativa directa a Twitter (ahora X), ha logrado una aceptación rápida, logrando 100 millones de registros en pocos días tras su lanzamiento. A agosto de 2024, Meta informó que la red social contaba con 200 millones de usuarios, y para diciembre ya alcanzaba 300 millones.

La red social de Meta, respaldada por el poderío de la compañía, ha mostrado un rendimiento notable. De acuerdo a las estadísticas, Threads pasó de 200 millones de usuarios en agosto de 2024 a 400 millones en el mismo mes del año siguiente, lo que demuestra un crecimiento vertiginoso. En solo dos años, Threads ya está cerca de lo que plataformas como WhatsApp, Instagram y YouTube lograron en más de una década.

Mark Zuckerberg, CEO de Meta, ha expresado en múltiples ocasiones su confianza en que Threads se convertirá en la siguiente app en alcanzar los 1.000 millones de usuarios activos, uniéndose a las grandes de la industria.

Aunque Threads sigue creciendo, su competencia, X, tiene casi dos décadas de existencia, lo que pone en perspectiva el rápido avance de la red social de Meta. Según los últimos datos, en junio de 2024, Threads alcanzó los 115,1 millones de usuarios activos diarios en dispositivos móviles, un 128% de crecimiento en comparación con el año anterior. En cambio, X, con casi 20 años en el mercado, registró 132 millones de usuarios diarios, aunque experimentó una caída del 15% en su base de usuarios.

A pesar del fuerte crecimiento de Threads en dispositivos móviles, X sigue dominando en navegadores web, con un promedio de 145,8 millones de visitas diarias en junio, mientras que Threads apenas llega a 6,9 millones en ese segmento.

Aunque X sigue superando a Threads en términos de usuarios activos totales, con 600 millones mensuales, el futuro de Threads se ve prometedor. La velocidad con la que la plataforma de Meta ha captado usuarios en tan poco tiempo, combinada con su respaldo de un gigante como Meta, pone a Threads en una posición ideal para desafiar a X en los próximos años.