Le amputaron un dedo a un hombre tras ser víctima de un feroz ataque de perros dogos

Hoy 08:19

Un hombre de 67 años, identificado como Roberto Antonio Villalba, fue víctima de un feroz ataque el martes por la tarde en camino la Maqueña, en la localidad de Maco. Villalba intentó separar a dos perros que se enfrentaban, uno de ellos de raza dogo, y durante su intervención, el animal mordió con fuerza su mano izquierda.

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Regional en un vehículo particular, ya que la herida resultó bastante grave. Lamentablemente, los médicos se vieron obligados a amputar su dedo mayor debido a la severidad de la mordedura.

El ataque dejó a la víctima con serias secuelas, y se investiga si la intervención de Villalba en la pelea canina fue el principal factor que provocó tan grave lesión.