Un hombre fue detenido tras acosar a su ex pareja en la puerta de un motel en El Polear

Hoy 08:24

En la localidad de El Polear, departamento Banda, se vivieron momentos de gran tensión cuando un hombre, de 37 años, interceptó a su ex pareja en la puerta de un motel ubicado sobre la Ruta Provincial Nº 1. El sujeto, que había tenido una relación amorosa con la mujer de 37 años, comenzó a seguirla después de verla acompañada de otra persona.

Según la denuncia presentada por la víctima en la Comisaría Comunitaria 12 de la Mujer y la Familia, el hombre comenzó a agredirla verbalmente, a amenazarla y, lo más grave, a grabarla sin su consentimiento. La situación escaló cuando el hombre intentó despojar a la mujer de sus pertenencias, pero ella logró defenderse agrediéndolo físicamente.

Fue en ese momento cuando llegó la policía, alertada sobre el incidente, y detuvo al acosador. La víctima presentó la denuncia, y ayer, en la audiencia, la Fiscalía solicitó la conversión de la aprehensión en detención, lo que significa que el hombre continuará preso mientras se avanzan las investigaciones.