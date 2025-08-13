Una mujer fue imputada por "lesiones calificadas" y "amenazas" tras arrojar agua hirviendo a su pareja

El hombre sufrió quemaduras graves luego de un conflicto con su pareja, quien ahora enfrenta una orden de alejamiento y tratamiento psicológico.

Hoy 08:30

En un caso de violencia doméstica ocurrido en el barrio Lomas de Zamora de la ciudad de Beltrán (Dpto. Robles), una mujer de 28 años fue imputada por los delitos de "lesiones calificadas" y "amenazas" tras agredir a su pareja arrojándole agua hervida en medio de una discusión.

El hecho tuvo lugar después de que la víctima, un hombre que regresaba tarde a su hogar tras participar de un campeonato de fútbol, se encontrara con su pareja en un estado de furia por el comportamiento del hombre. Durante la discusión, el hombre, tratando de evitar mayores conflictos, decidió ir a acostarse. Sin embargo, mientras se encontraba en la cama, su pareja lo atacó arrojándole agua hirviendo que había calentado en una olla. El hombre intentó protegerse, pero sufrió quemaduras en diversas partes de su cuerpo, incluyendo brazos, pecho, abdomen, hombro, cuello y pierna izquierda.

Tras ser atendido por personal médico del Hospital Regional, le diagnosticaron quemaduras de primer y segundo grado. El hombre, afectado por el ataque, decidió denunciar a su pareja, quien fue aprehendida inicialmente, pero luego liberada bajo ciertas condiciones.

La Justicia le impuso a la mujer una orden de alejamiento a favor de la víctima y la obligó a someterse a un tratamiento psicológico. Mientras tanto, se continúa con la investigación del caso, que también incluye una denuncia por violencia doméstica presentada por la acusada contra el hombre.