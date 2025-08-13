Detuvieron a una pareja acusada de corrupción de menores en perjuicio de un niño con TEA en el Bº Sarmiento

Un hombre acusó a la madre de exponer al niño a material no apto para su edad, además de grabarlo en situaciones impúdicas. Las sospechas apuntan a que estos hechos habrían ocurrido de manera reiterada en el hogar.

Hoy 08:45

Personal policial, cumpliendo con la orden emitida por el Dr. Fernando Paradelo, juez de Control y Garantías de la Circunscripción Capital, se llevó a cabo un allanamiento en un domicilio del barrio Sarmiento en la capital santiagueña. En el procedimiento, se detuvo a una pareja acusada de corrupción de menores en perjuicio de un niño de 10 años, que además padece Trastorno del Espectro Autista (TEA).

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La investigación, iniciada por una denuncia presentada el 17 de julio por el padre del menor, había señalado a la madre del niño, una mujer de 44 años, quien vive con sus tres hijos. El caso se agravó cuando el hombre acusó a la madre de exponer al niño a material no apto para su edad, además de grabarlo en situaciones impúdicas. Las sospechas apuntan a que estos hechos habrían ocurrido de manera reiterada en el hogar.

El juez, tras la solicitud de la Dra. Florencia Torres Cianferoni, de la Unidad Fiscal para Delitos contra la Integridad Sexual, emitió la orden de detención para la madre y su pareja, quienes fueron arrestados durante el operativo. Además, se procedió al secuestro del teléfono celular de la mujer como parte de las pruebas en la investigación.

El caso fue caratulado como "corrupción de menores agravada", y sigue bajo investigación. La medida judicial también involucra a los otros dos hijos de la mujer, de 25 y 8 años, quienes residían en el mismo hogar. Las autoridades continúan recopilando pruebas y testigos para esclarecer los hechos.