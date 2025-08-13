Inhabilitarán la Av. Colón entre Libertad y San Martín por los avances en la obra de repavimentación

Por lo que recomienda a los conductores que, se dirijan al sur de la ciudad por la avenida, que lo hagan por calles alternativas.

Hoy 08:50

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de la Capital comunica que con motivo del avance de la obra de la repavimentación de la avenida Colón, los días miércoles 13 y el jueves 14 de agosto se inhabilitará al tránsito, en la mano norte-sur desde calle Libertad hasta San Martín.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Por lo que recomienda a los conductores que, se dirijan al sur de la ciudad por la avenida, que lo hagan por calles alternativas, como Moreno, o bien aquellos que circulen del sector oeste, que el desvío lo hagan por Sebastián Ávalos hasta Pedro León Gallo para retomar luego Colón.

Asimismo, informa que todos los cruces de calles de la avenida Colón estarán liberados al tránsito.