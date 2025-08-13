Día Internacional del Zurdo: ¿por qué se celebra cada 13 de agosto?

Esta fecha busca reconocer sus dificultades cotidianas, romper prejuicios históricos y promover la inclusión en un mundo predominantemente diseñado para diestros.

Hoy 08:56

Cada 13 de agosto, el mundo celebra a aquellos que, a pesar de representar solo alrededor del 10% de la población mundial, han dejado una huella indeleble en la historia de la humanidad: los zurdos. Esta fecha busca reconocer sus dificultades cotidianas, romper prejuicios históricos y promover la inclusión en un mundo predominantemente diseñado para diestros.

El origen de la fecha

La conmemoración fue instaurada en 1976 por Dean R. Campbell, fundador de Lefthanders International, Inc.. Campbell eligió el 13 de agosto, un número tradicionalmente asociado a la mala suerte, como símbolo de la lucha por romper supersticiones y prejuicios que durante siglos marcaron la vida de los zurdos. La celebración ganó proyección internacional en los años 90 gracias a The Left-Handers Club, con sede en Londres, que en 1992 organizó una gran reunión para reivindicar los derechos de los zurdos.

Un mundo diseñado para diestros

La vida de los zurdos está llena de obstáculos, desde la elección de herramientas, utensilios y dispositivos hasta el diseño de escritorios y equipos de trabajo. Históricamente, los zurdos fueron forzados a usar la mano derecha, lo que generó serios problemas de adaptación. Aunque los avances hacia una mayor inclusión son evidentes, aún queda mucho por hacer para garantizar igualdad de oportunidades.

La ciencia detrás de la zurdera

La lateralidad, que define la preferencia por una mano sobre otra, es un proceso neurológico que suele definirse entre los 3 y 5 años de edad. Recientes estudios sugieren que más de 40 genes pueden influir en la zurdera, asociada a una mayor actividad del hemisferio cerebral derecho, vinculado a la creatividad, las artes y habilidades espaciales y lingüísticas.

Zurdos célebres que hicieron historia

A lo largo de la historia, grandes figuras han demostrado que ser zurdo no es una limitación, sino una ventaja en muchos casos: