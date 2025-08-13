Ingresar
El helecho crea un ambiente perfecto para la proliferación de garrapatas: ¿qué precauciones hay que tomar?

Algunas especies de helechos incluso liberan compuestos químicos que atraen a estos insectos por su olor, lo que aumenta el riesgo de infestación en el jardín.

Hoy 09:37

El helecho crea un ambiente perfecto para la proliferación de garrapatas. Sus frondas retienen humedad, lo que genera un microclima ideal para estos parásitos. Además, sus hojas proporcionan sombra y refugio, facilitando que las garrapatas se escondan. Algunas especies de helechos incluso liberan compuestos químicos que atraen a estos insectos por su olor, lo que aumenta el riesgo de infestación en el jardín.

¿Qué hacer si tenés helechos en casa?
Si no querés eliminar los helechos de tu jardín, es crucial tomar precauciones para proteger a tus mascotas:

  • Ubicación estratégica: Colocá los helechos lejos de los lugares donde juegan o descansan tus perros y gatos.
  • Poda regular: Mantené las frondas recortadas para reducir la humedad y la densidad, evitando que las garrapatas encuentren un buen refugio.
  • Jardín limpio: Eliminá malezas y cortá el césped seguido para evitar otros refugios para garrapatas.
  • Revisión constante: Revisá el pelaje de tu mascota cada vez que vuelva del patio o del parque, para detectar posibles parásitos.
  • Protección veterinaria: Usá pipetas, collares o pastillas antiparasitarias recomendadas por un profesional para proteger a tus mascotas.

