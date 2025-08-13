El comentario de un hombre en una cita generó controversia en TikTok: ¿prejuicio o falta de interés?

Una experiencia personal de Kiari Hernández se convierte en tema viral, al poner en evidencia prejuicios y expectativas en citas a través de aplicaciones.

Hoy 09:46

Kiari Hernández, una joven usuaria de TikTok, compartió recientemente un relato sobre una cita fallida que rápidamente captó la atención de miles de usuarios en la plataforma. La historia, protagonizada por un joven con el que había hecho “match” en una aplicación de citas, tomó un giro inesperado y se convirtió en un debate sobre prejuicios, actitudes y las expectativas en las relaciones modernas.

La cita, que comenzó con buenas impresiones, pronto reveló señales preocupantes. “Era muy lindo, muy alto. Yo dije: ‘Arrancamos bien’”, relató Hernández en su video. Sin embargo, a medida que avanzaba la velada, comenzaron a surgir “red flags” que hicieron que la joven se sintiera incómoda. El joven le contó sobre su pasado, revelando detalles como haber sido expulsado de varias escuelas debido a peleas y problemas con sustancias. Hernández explicó: “Para mí eran todas red flags”.

La conversación se tornó incómoda, y aunque continuaron visitando bares y jugando al Jenga, la química entre ellos no apareció. Sin embargo, el comentario final del joven fue lo que desató la controversia: al despedirse, Hernández mencionó que regresaría en colectivo, a lo que él respondió: “No tenés pinta de tomarte el bondi vos”. El comentario, que para Kiari fue prejuicioso, se vio aún más extraño por el hecho de que el joven nunca ofreció compartir un taxi con ella.

Hernández reflexionó sobre la incomodidad que sintió, señalando que si el joven realmente la hubiera considerado, al menos habría ofrecido compartir el transporte. En su video, planteó: “Si me vas a decir eso, al menos tené el gesto. Igual, capaz si compartíamos el taxi se volvía más incómodo el momento de despedirnos. Pero fue raro”.

El comentario final del joven provocó una oleada de reacciones en las redes sociales, donde los usuarios comenzaron a compartir sus propias experiencias sobre prejuicios y comportamientos en las citas. Muchos opinaron que el joven no estaba interesado en la joven, ya que de haberlo estado, no le habría dejado pagar ni le habría lanzado un comentario tan incómodo.