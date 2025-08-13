Crimen en Salta: dos hermanos fueron detenidos por el asesinato de un adolescente en una pelea callejera

Dos jóvenes, de 18 y 20 años, fueron arrestados tras el homicidio de Benjamín Mamaní, de 15 años, quien fue apuñalado durante una pelea en el barrio La Paz. Los vecinos denuncian la violencia recurrente en la zona.

Hoy 09:50

El lunes por la noche, Benjamín Mamaní, de 15 años, fue asesinado durante una pelea callejera en el barrio La Paz, al sudeste de la ciudad de Salta. En medio de la disputa, uno de los hermanos implicados sacó un cuchillo y apuñaló al adolescente, quien falleció minutos después a causa de las heridas.

El crimen desató una protesta de vecinos y familiares en la avenida Ennio Pontussi, exigiendo justicia y reclamando la inacción de la policía frente a incidentes de violencia en la zona. Una vecina expresó con indignación: "Esto es una crónica de una muerte anunciada. Lo denunciamos muchas veces. Llamábamos al 911 y no venían. Ahora que mataron a un chico, recién aparecen".

La Fiscalía Penal 2 de Salta, a cargo de la fiscal María Luján Sodero Calvet, solicitó el relevamiento de testigos y cámaras de seguridad. Tras realizar allanamientos en Rosario de Lerma, se logró detener a los dos hermanos de 18 y 20 años, quienes serán imputados por el crimen.

Los investigadores también secuestraron celulares y prendas de vestir de los detenidos, que coinciden con las utilizadas en el momento del asesinato. La fiscal destacó que los imputados serán trasladados a sede fiscal este miércoles para su formal imputación.