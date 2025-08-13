Un joven de 16 años fue atacado por delincuentes que intentaron robarle su bicicleta en Santa Fe

El adolescente fue herido con una astilla de madera por tres delincuentes que intentaron robar la bicicleta de su amiga en el Parque Sur. Afortunadamente, la herida no comprometió su visión, y la bicicleta fue recuperada.

Hoy 09:59

Un grave hecho de inseguridad ocurrió en la noche de este martes en el Parque Sur de la ciudad de Santa Fe, cuando un joven de 16 años fue atacado por tres delincuentes que intentaron robar la bicicleta de su amiga.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El episodio tuvo lugar minutos antes de las 21:00 cuando el adolescente paseaba con una joven de 15 años. Según el relato de la víctima, los asaltantes actuaron con extrema violencia. Cuando el joven intentó resistirse al robo, uno de los ladrones le clavó una astilla de madera debajo del ojo derecho.

La joven, asustada por la agresión, pidió ayuda a peatones que pasaban por el lugar. Uno de ellos alertó a la Central de Emergencias 911, y un médico del Cobem asistió al herido, trasladándolo en ambulancia al Hospital Cullen, donde le extrajeron la astilla y le realizaron las curaciones necesarias. Afortunadamente, la herida no comprometió su visión.

La dueña de la bicicleta también declaró ante efectivos de la Comisaría 2°, relatando que los delincuentes, uno con campera roja, los sorprendieron de manera sorpresiva y actuaron con gran agresividad.

Recuperación de la bicicleta

Gracias a la colaboración de empleados municipales que custodian el Parque de la Constitución, la bicicleta robada fue encontrada abandonada sobre la avenida Mar Argentino y entregada a su propietaria bajo acta.

Búsqueda de los agresores

Pese a un intenso patrullaje en la zona, los tres delincuentes lograron escapar. Sin embargo, la policía constató la presencia de cámaras de videovigilancia en la avenida J. J. Paso, que podrían haber registrado el robo y la agresión.

El caso quedó en manos del fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó un informe médico, la toma de declaraciones a testigos y la revisión de las imágenes de seguridad para identificar y detener a los responsables.