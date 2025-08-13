Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 13 AGO 2025 | 17º
X
Policiales

Tras una persecución, detienen a “Garrafa”, peligroso delincuente de Las Termas

El malviviente de 32 años era intensamente buscado por las autoridades en el marco de una investigación por un robo.

Hoy 10:12

En la madrugada de este miércoles, personal de la Unidad Táctica Motorizada (UTM) logró la aprehensión de Yonathan Jacinto Medina, de 32 años, conocido con el alias “Garrafa”, quien tenía un pedido de captura en el marco de una causa por robo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho ocurrió alrededor de las 2:25 de la madrugada, cuando efectivos realizaban recorridos preventivos por la colectora de avenida Néstor Kirchner y Los Andes y divisaron a Medina, vestido con campera deportiva y pantalón oscuro. Al notar la presencia policial, el hombre intentó escapar a pie e ingresó a un baldío, donde fue interceptado y reducido por los agentes.

Tras la identificación verbal, se confirmó que Medina estaba vinculado a una denuncia por robo con damnificado Albano Matías Amaya. Ante la presencia de un grupo de personas que comenzó a reunirse en el lugar, se solicitó apoyo de otra unidad móvil y se dispuso el traslado del detenido a la Comisaría Comunitaria N° 50.

Una vez en sede policial y tras la consulta con el fiscal de turno, Dr. Rafael Zanni, se ordenó que Medina quedara alojado en calidad de aprehendido. Actualmente permanece en la sección Alcaidía de la Comisaría Comunitaria N° 50, a disposición de la Justicia.

TEMAS las termas

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Elías Suárez: “Si la gente lo decide, seguiré trabajando para que Santiago mantenga su camino de crecimiento y oportunidades”
  2. 2. Escándalo: amenazó con un revólver a su ex en la Municipalidad de La Banda
  3. 3. Evangelina Anderson y Martín Demichelis se habrían separado tras 17 años
  4. 4. El tiempo para este miércoles 13 de agosto en Santiago del Estero: templado y con 26ºC de máxima
  5. 5. Caso Peta: tres "líderes" quieren recuperar vehículos y dólares secuestrados por la justicia
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT