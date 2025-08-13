Tras una persecución, detienen a “Garrafa”, peligroso delincuente de Las Termas

El malviviente de 32 años era intensamente buscado por las autoridades en el marco de una investigación por un robo.

Hoy 10:12

En la madrugada de este miércoles, personal de la Unidad Táctica Motorizada (UTM) logró la aprehensión de Yonathan Jacinto Medina, de 32 años, conocido con el alias “Garrafa”, quien tenía un pedido de captura en el marco de una causa por robo.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:25 de la madrugada, cuando efectivos realizaban recorridos preventivos por la colectora de avenida Néstor Kirchner y Los Andes y divisaron a Medina, vestido con campera deportiva y pantalón oscuro. Al notar la presencia policial, el hombre intentó escapar a pie e ingresó a un baldío, donde fue interceptado y reducido por los agentes.

Tras la identificación verbal, se confirmó que Medina estaba vinculado a una denuncia por robo con damnificado Albano Matías Amaya. Ante la presencia de un grupo de personas que comenzó a reunirse en el lugar, se solicitó apoyo de otra unidad móvil y se dispuso el traslado del detenido a la Comisaría Comunitaria N° 50.

Una vez en sede policial y tras la consulta con el fiscal de turno, Dr. Rafael Zanni, se ordenó que Medina quedara alojado en calidad de aprehendido. Actualmente permanece en la sección Alcaidía de la Comisaría Comunitaria N° 50, a disposición de la Justicia.