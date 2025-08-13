Dictarán un curso de Lengua de Señas Argentina en la Escuela de Reeducación y Rehabilitación Sagrado Corazón de Jesús

Las clases iniciarán el próximo sábado 30 de agosto de 2025 y el curso cuenta con puntaje oficial. Los interesados pueden dirigirse al local escolar ubicado en Avenida Belgrano Sur 124 o comunicarse al teléfono 4229463.

Hoy 10:14

La Escuela de Reeducación y Rehabilitación Sagrado Corazón de Jesús informa que se encuentran abiertas las inscripciones para la capacitación en Lengua de Señas Argentina (LSA), destinada a todas aquellas personas interesadas en aprender esta lengua y contribuir a una sociedad más inclusiva.

El curso está diseñado para fomentar la accesibilidad y mejorar la comunicación con la comunidad sorda, promoviendo la igualdad y la integración en distintos ámbitos sociales y personales. Esta iniciativa responde a la necesidad de derribar barreras comunicacionales que dificultan la plena participación de las personas con discapacidad auditiva.

La capacitación estará a cargo de un equipo de profesionales intérpretes de Lengua de Señas, bajo la coordinación de la profesora Rita Manquez y un grupo de instructores sordos e hipoacúsicos, garantizando un aprendizaje de calidad y en contacto directo con la comunidad usuaria de LSA.

Para obtener más información, los interesados pueden dirigirse al local escolar ubicado en Avenida Belgrano Sur 124 o comunicarse al teléfono 4229463 en los horarios de 8:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00.

