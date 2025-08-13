El exmarido de Julieta Prandi, Claudio Contardi, fue condenado a 19 años de prisión

La sentencia se dio a conocer en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana, sin la presencia de la conductora.

En la mañana de este miércoles 13 de agosto, se conoció el veredicto contra Claudio Contardi, exesposo de Julieta Prandi, quien fue condenado a 19 años de prisión por el abuso sexual que la conductora le imputó. La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana, en una audiencia que se realizó sin la presencia de Prandi, quien había hablado en los días previos sobre la espera del fallo.

Contardi fue hallado culpable de abuso sexual con acceso carnal agravado y por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, en el marco de hechos reiterados. La condena llega luego de un juicio que incluyó la revisión de pruebas, testimonios y las duras declaraciones de Prandi.

En declaraciones previas al fallo, la conductora expresó su confianza en que la sentencia sería ejemplar. "Es lo que siento y lo sabe todo el mundo", había afirmado en las horas previas. La modelo, acompañada de su pareja Emanuel Ortega, había solicitado públicamente que el exesposo sea detenido de manera preventiva mientras se espera la sentencia final.