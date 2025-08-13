Ingresar
Somos Deporte

Atlético Tucumán y Newell’s chocan por los octavos de final de la Copa Argentina

Se enfrentan este miércoles desde las 19.30 en el Estadio Padre Martearena de Salta. El ganador chocará con Belgrano.

Hoy 11:00

Atlético Tucumán y Newell’s se enfrentan este miércoles desde las 19.30 en el Estadio Padre Martearena de Salta por los octavos de final de la Copa Argentina 2025. El ganador chocará con Belgrano en cuartos y dará un paso clave hacia la clasificación directa a la Copa Libertadores.

Cómo llega Atlético Tucumán

El Decano arrancó el semestre con fuerza, venciendo a San Martín de San Juan, empatando con Central Córdoba y dando el golpe al eliminar a Boca en la Copa Argentina. Sin embargo, después del batacazo cayó ante Riestra en el Bajo Flores y empató frente a Rosario Central. El equipo de Lucas Pusineri se mantiene, por ahora, entre los ocho que avanzan a la siguiente fase de la Liga Profesional.

El presente de Newell’s

La Lepra atraviesa días intensos: tras el viaje a Salta, deberá visitar a Defensa y Justicia y disputar el clásico rosarino ante Central. Viene de un 1-1 con Central Córdoba en el Marcelo Bielsa, donde jugó con diez más de una hora y estuvo cerca de la victoria, pero el Ferroviario lo igualó sobre el final. El equipo de Cristian Fabbiani ocupa el 7° puesto en la Zona B con 5 puntos de 12 posibles.

Probables formaciones

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Maximiliano Villa, Gianluca Ferrari, Marcelo Ortiz, Miguel Brizuela; Kevin Ortiz, Adrián Sánchez, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Mateo Coronel, Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.

Newell’s: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Fabián Noguera, Víctor Cuesta, Ángelo Martino; Ever Banega, Luca Regiardo; Gonzalo Maroni, Carlos González, Luciano Herrera. DT: Cristian Fabbiani.

