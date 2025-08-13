En un partidazo, Newell’s se impuso ante Atlético Tucumán y avanzó de fase en la Copa Argentina

La Lepra ganó por 3-2 ante el Decano en Salta y está entre los ocho mejores del torneo más federal del país.

En una noche cargada de emociones, Newell’s consiguió un triunfo clave al superar por 3-2 a Atlético Tucumán en el Estadio Martearena de Salta por los octavos de final de la Copa Argentina. El conjunto de Cristian Fabbiani cortó una racha de tres partidos sin ganar y quedó a solo tres pasos de un título y de la clasificación a la Copa Libertadores.

El partido tuvo un primer tiempo frenético, con tres goles en apenas siete minutos. Atlético golpeó primero y se ilusionaba con repetir el batacazo que dio ante Boca, pero la Lepra reaccionó rápido. Con Banega manejando los hilos y explotando las bandas con Herrera y Maroni, Newell’s encontró espacios y marcó la diferencia. González brilló con un golazo de barrio y aportó sacrificio en ataque.

Atlético empujó en el complemento y complicó a la defensa rojinegra, que a pesar de jugar con línea de cinco, sufrió más de la cuenta. El arquero Espínola, de floja noche con errores en los dos tantos rivales, se repuso en el final despejando los centros a la desesperada del Decano.

El pitazo final desató el festejo del Ogro, que sigue invicto en esta competencia como DT y sueña con hacer historia. En cuartos de final, Newell’s espera rival y mantiene viva la ilusión de conquistar un título y volver a la Libertadores.